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Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: İstanbul Yolu Tekrar Açıldı

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Bolu Dağı geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 araç karıştı, 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası kapanan İstanbul yönü ulaşıma açıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle kapanan İstanbul yönü ulaşıma açıldı.

Kar yağışının etkili olduğu otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli kesiminde, aralarında otomobil, kamyon, tır, hafif ticari araç ve otobüsün olduğu 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan otoyolun İstanbul yönü, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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