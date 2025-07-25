Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Kocaeli kesiminde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Otoyolun İstanbul istikametinde 2 tır, 2 kamyon ve 1 hafif ticari aracın karıştığı kaza nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Otoyolun Yeşilova mevkisi İstanbul istikametinde 2 tır, 2 kamyon ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
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