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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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Ankara istikameti Maşukiye mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Kartepe kesiminde zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ankara istikameti Maşukiye mevkisinde 3 otomobil ile otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Anadolu Otoyolu Ankara Güncel Haberler

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