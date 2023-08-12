Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı
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Ankara istikameti Maşukiye mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Kartepe kesiminde zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ankara istikameti Maşukiye mevkisinde 3 otomobil ile otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel