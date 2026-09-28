Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsünde 1330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsünde 1330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Otoyolu'nda durdurulan yolcu otobüsünde 1330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Valilik açıklamasına göre, şüphelinin çanta ve valizlerinde bulunan ürünlere el konuldu, 1 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
Anadolu Otoyolu'nda durdurulan yolcu otobüsünde 1330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmesine ilişkin 1 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında otoyolda yolcu otobüsü durduruldu.
Şüphelinin çanta ve valizlerinde yapılan aramada, 1330 paket gümrük kaçağı sigara, 5 saç şekillendirme cihazı, 2 lazer epilasyon cihazı ve 8 cep telefonu ele geçirildi.
Ürünlere el konulurken, zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA