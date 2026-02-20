Haberler

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki kaza nedeniyle kapanan İstanbul yönü ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli kesiminde meydana gelen iki tırın karıştığı kazada, İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Olayda bir sürücü yaralandı ve yol bir süre kapalı kaldı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 tırın karıştığı kaza nedeniyle trafiğe kapatılan İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı.

Otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Şirinyalı mevkisinde, Selami D. idaresindeki 42 BES 996 plakalı mukavva yüklü tır, lastiğinin patlaması nedeniyle sağ şeritte park halindeki konteyner yüklü 41 ASF 137 plakalı tıra çarparak devrildi.

Kazada devrilen tırın sürücüsü Selami D. yaralandı. Tırdaki mukavvalar yola saçıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünün trafiğe kapanması sonucu araç kuyruğu oluştu.

Ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik çalışması sonucu otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü açıldı.

Kaynak: AA / Şahin Oktay
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme

6 sosyal medya platformu hakkında inceleme başlatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur!

Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü
Fabrika inşaatında 2 kardeş feci şekilde can verdi

Biri 2 diğeri 11 yaşında... İki kardeş feci şekilde can verdi
Diş ağrısı için yuttuğu ağrı kesici sonu oldu

Yuttuğu ağrı kesici sonu oldu
Hamsinin tahtını devirdi! İşte sofralarda en çok yenen balık

Hamsinin tahtını devirdi! İşte sofralarda en çok yenen balık
Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur!

Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü
Galatasaray tarihi maça Darüşşafaka öğrencileriyle çıkmış

Galatasaray'dan alkış alan bir hareket daha
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş