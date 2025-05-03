Anadolu Otoyolu'nda Tır Kazası: Ulaşım Aksamaları Yaşandı
Sakarya'da bariyerlere çarparak makaslayan tır nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda ulaşımda aksama meydana geldi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, sağlık ekipleri tarafından muayene edildi.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bariyerlere çarparak makaslayan tır ulaşımda aksamaya neden oldu.
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden D.A'nın kullandığı 41 AGN 054 plakalı tır, Akyazı geçişi Vakıf Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak makasladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Kazayı yara almadan atlatan sürücü, sağlık personelince tedbir amaçlı muayene edildi.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, tırın yoldan kaldırılması ve kara yolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Abdülkerim Çalışkan - Güncel