Anadolu Otoyolu'nda kaza: Hayatını kaybeden çift Giresun'da toprağa verildi

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde park halindeki tıra başka bir tırın çarptığı kazada hayatını kaybeden Hüseyin (39) ve eşi Sevgi Özdemir'in (39) cenazeleri, memleketleri Giresun'da toprağa verildi.

Özdemir çiftinin Sakarya'dan alınan cenazeleri, Dereli ilçesine bağlı Güdül köyüne getirildi.

Hüseyin ve Sevgi Özdemir için Güdül köyü Camisi'nde düzenlenen törene, aileleri ve yakınlarının yanı sıra Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Çiftin cenazeleri, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildi.

İstanbul'daki yakınlarını ziyarete giderken kaza geçiren Hüseyin ve Sevgi Özdemir çiftinin bir yıl önce evlendiği, Sevgi Özdemir'in 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.