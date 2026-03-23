Otomobil, önündeki kamyonete çarptı: 2'si çocuk, 4 yaralı
Bolu Dağı geçişinde bir otomobilin kamyonete çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi 4'üncü viyadük üzerinde meydana geldi. Ankara yönüne giden H.Y. yönetimindeki 10 AIE 061 plakalı otomobil, A.S.'nin kullandığı 34 RTY 20 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,