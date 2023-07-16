Anadolu Otoyolu'nda kaza: 11 kişi yaralandı

DÜZCE'de Anadolu Otoyolu'nda acil dönüş noktasındaki kamyonete, otomobilin arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.40 sıralarında Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişeleri mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünden Ankara istikametine giden Cemil Keleş idaresindeki 31 K 7075 plakalı kamyonete acil dönüş noktasında arkadan gelen Talat Akçelik yönetimindeki 06 FYZ 37 plakalı otomobil çarptı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada, otomobilde bulunan sürücü Talat Akçelik, Beyza Akçelik, Ali Talha Akçelik ve Ahmet Tuna Akçelik ile kamyonette bulunan yolcular Kerem Dilmaç, Yunus Demir, Yunus Özkaya, Fatih Keleç, Memduh Yazıcı, Sertan Kaya ile Mehmet Ali Temel yaralandı. Yaralılar olay yerine sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.