Haberler

Bolu'da hafif ticari araçla panelvanın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde hafif ticari araçla panelvanın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde hafif ticari araçla panelvanın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

İstanbul istikameti Köroğlu Rampaları mevkinde U.C. yönetimindeki 34 SG 6689 plakalı hafif ticari araçla M.Ç. idaresindeki 34 MTS 25 plakalı panelvan çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile Ö.Ç, R.I.Ç. ve E.Ş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Zafer Göder
Ara tatiller kaldırıldı mı? İşte 2026-2027 eğitim öğretim takvimi

Ara tatil kaldırıldı mı? Karar netleşti, işte 2026-2027 eğitim takvimi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bennu Gerede kremi önce özel bölgesine sonra yüzüne sürdü! Doktorlar ayağa kalktı

Kremi önce vajinasına sonra yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı
Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt

Bakan Gürlek'ten yaptırım listesine alınacağı iddialarına sert tepki

Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu

İşçiler tarafından bulundu! Çöplükten vahşet çıktı
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı

TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı
AP'nin 'yaptırım' iddiasında kilit rol oynayan Vladimir Prebilic'in adı kendi ülkesinde seçim usulsüzlükleri ile anılıyor

Türkiye'yi hedef alan parlamenterin maskesi düştü

Mansur Yavaş'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek

Mansur Yavaş geri çekiliyor