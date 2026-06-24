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Anadolu Otoyolu'nda bariyere saplanan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda bariyere saplanan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde hafif ticari aracın bariyere saplanması sonucu 1 kişi öldü, ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde hafif ticari aracın bariyere saplanması sonucu 1 kişi öldü, ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Nevzat K. (51) idaresindeki 34 AFK 058 plakalı hafif ticari araç, yol yapım çalışması nedeniyle Ankara istikametinden İstanbul yönüne bant aktarımı yapılan Yeşilyayla mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç bariyere saplandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan B.P.I. (11), Ö.K. (14) ve G.I. (56) yaralandı.

Yaralılar, araçta sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Nevzat K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
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