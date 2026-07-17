Haberler

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde bir otomobilin yol ayrımında bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin yol ayrımında bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Ö.Ö. idaresindeki 54 PH 528 plakalı otomobil, Düzce gişelerine giden yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan E.T. ve H.T. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
İstanbul'da toplu ulaşıma zam

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni fiyat tarifesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Greenwood ve Trossard'ı gölgede bırakacak 100 milyon Euro'luk transfer

Greenwood ve Trossard'ı gölgede bırakacak 100 milyonluk dev transfer
Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi

Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi

Bakanlık devreye girdi, tutuklanan doktorla ilgili yeni karar geldi
13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı

13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı
Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı

Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı
Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı

Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
Amedspor, Icardi transferine son noktayı koydu

Amedspor transfere son noktayı koydu