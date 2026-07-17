Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde bir otomobilin yol ayrımında bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin yol ayrımında bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Ö.Ö. idaresindeki 54 PH 528 plakalı otomobil, Düzce gişelerine giden yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan E.T. ve H.T. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde