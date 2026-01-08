Haberler

Düzce'de otomobiliyle aşırı hız yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü yakalandı

Düzce kesiminde aşırı hız yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü, Jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek 9 bin 267 TL ceza kesildi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobiliyle aşırı hız yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suçla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Sanal devriye faaliyeti sırasında, aşırı hız yaparak trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu tespit edilen bir kişinin olaya ait görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştığının tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Kimliği belirlenerek hakkında adli işlem yapılan sürücü M.I'ya, Trafik Kanununun ilgili maddesi gereğince 9 bin 267 ceza kesildi.

