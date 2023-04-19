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Anadolu Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikameti Çaydurt gişeleri mevkisinde 4 otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kaza meydana geldi.

Kaza nedeniyle ulaşım tek şeride düştü, güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürüldü.

Hasar gören araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Karayolları ve jandarma trafik ekipleri, yolun tamamen ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Anadolu Otoyolu Tragger Ankara Bolu Güncel Haberler

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