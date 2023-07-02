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Anadolu Otoyolu'nda 3 farklı noktada zincirleme kaza; İstanbul yönü ulaşıma açıldı (2)

Anadolu Otoyolu'nda 3 farklı noktada zincirleme kaza; İstanbul yönü ulaşıma açıldı (2)

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İSTANBUL YÖNÜ AÇILDI Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde 3 farklı noktada 14 aracın karıştığı zincirleme kazalar sonrası kapanan İstanbul yönü, 1 saat süren çalışmanın ardından açıldı.

İSTANBUL YÖNÜ AÇILDI Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde 3 farklı noktada 14 aracın karıştığı zincirleme kazalar sonrası kapanan İstanbul yönü, 1 saat süren çalışmanın ardından açıldı.

Murat KÜÇÜK/BOLU,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

Anadolu Otoyolu Toros Dağları İstanbul Bolu Güncel Haberler

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