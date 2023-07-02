Anadolu Otoyolu'nda 3 farklı noktada zincirleme kaza; İstanbul yönü ulaşıma açıldı (2)
Güncel Haberler
İSTANBUL YÖNÜ AÇILDI Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde 3 farklı noktada 14 aracın karıştığı zincirleme kazalar sonrası kapanan İstanbul yönü, 1 saat süren çalışmanın ardından açıldı.
İSTANBUL YÖNÜ AÇILDI Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde 3 farklı noktada 14 aracın karıştığı zincirleme kazalar sonrası kapanan İstanbul yönü, 1 saat süren çalışmanın ardından açıldı.
Murat KÜÇÜK/BOLU,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel