Anadolu'nun düğün gelenekleri Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde tanıtıldı

Anadolu'nun köklü düğün gelenekleri Mısır'da Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen defile ve sergi ile tanıtıldı.

Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünde Türkiye, Mısır Dışişleri Bakanı'nın eşi Necla Abdusselam'ın himayelerinde "Welcome to Egypt" girişimi kapsamında gerçekleştirilen kültürel etkinliklere "Düğünümüz Var" defilesi ve "Düğün Bohçası" sergisi ile katıldı.

Proje, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Mısırlı Diplomat Eşleri Derneği (EDSA) işbirliğiyle, Türk Hava Yolları'nın (THY) sponsorluğunda Kahire'de gerçekleştirildi.

"Düğünümüz Var" defilesi ve "Düğün Bohçası" sergisi, Klasik Türk Müziği ve vefatının 50. yılında anılan Mısır'ın en ünlü sanatçılarından Ümmü Gülsüm'ün melodileri eşliğinde beğenilere sunuldu.

Mısır Dışişleri Bakanı'nın eşi Necla Abdusselam'ın himayelerinde ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen'in eşi Ayşen Balçık Şen'in ev sahipliğinde Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği konutunda düzenlenen defileye Mısırlı büyükelçilerin ve Mısır'daki yabancı büyükelçilerin eşleri katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, "Düğünümüz Var" projesiyle, Anadolu'nun köklü düğün geleneklerini yansıtan gelinlik ve gelin bohçalarını yeniden tasarlayıp gelecek nesillere aktarmayı ve dünyaya tanıtmayı hedefleyen etkinliklere katılıyor.

Bu kapsamda, ince işçilikle tasarlanan Anadolu'nun çeşitli yörelerine ait geleneksel gelinlikler ve düğün bohçaları Kahire'de sergilendi.

Büyükelçi Salih Mutlu Şen'in eşi Ayşen Balçık Şen, yerel farklılıklar bulunsa da Mısır'da da gelin bohçası gibi düğün geleneklerinin sürdürüldüğüne dikkati çekerek, çeyiz geleneğinin Asya'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya hepimizi birleştiren kültürel bir unsur olduğunu vurguladı.

Ayşen Balçık Şen, sanatsal boyutu kadar toplumsal hafızayı da ortaya koyan bu ortak hazinelerin Türk ve Mısır gibi iki köklü ve kadim medeniyetin aileye verdiği kıymetin bir yansıması olduğunu söyledi.

2025'in Türkiye'de "Aile Yılı" ilan edildiğine işaret eden Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ilan edilen "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun odağına, "güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye" ilkesinin yerleştirildiğini vurguladı.

Ayşen Balçık Şen, defilede Mısır'ın "Divası" Ümmü Gülsüm'den "Elf Leyle ve Leyle (Binbir Gece)" parçasının Türk sanatçılar tarafından icra edildiğini belirtti.

Şen, Mısır'ın "Ümmü Gülsüm" yılı olarak ilan ettiği 2025'te, Türk ve Mısır müziklerinin etkileşimine dair farklı projelerin Mısır'la ortak şekilde planlandığını kaydetti.

Türk düğün geleneklerinin tanıtıldığı defile davetlilerin büyük beğenisini topladı ve büyük alkış aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy D-8 Turizm Bakanları toplantısına katılmak üzere 6 Mayıs'ta Kahire'yi ziyaret etmiş, Mısır Kültür Bakanı Ahmed Hanno ile bir araya gelmişti.

Büyükelçi Salih Mutlu Şen, bu görüşmede Türk ve Mısır müzik geleneğini ve ortak yönlerini yansıtacak konserler düzenlenmesinin ele alındığını belirtti.