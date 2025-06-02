Anadolu İmam Hatip Lisesi Açılışı Gerçekleşti

Eskişehir'de kamu kaynaklarıyla inşası tamamlanan Anadolu İmam Hatip Lisesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yenidoğan Mahallesi'ndeki açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, 2014 yılından beri ortaya koyulan vizyon çerçevesinde proje okul konseptiyle birlikte imam hatip okullarına büyük bir ivme kazandırdıklarını söyledi.

İmam hatip okullarında 12 projenin uygulandığını dile getiren İşleyen, bu proje okulları sayesinde öğrencileri çok nitelikli ortamlarda yetiştirmeye gayret ettiklerini anlattı.

İşleyen, kültürden sanata, spordan yabancı dile kadar hemen her alanda eğitim verildiğini belirterek, "Bu eğitimleri kaliteli bir şekilde veriyoruz. Fransızca, İtalyanca, Arapça bunlar zaten eğitim verdiğimiz dillerdi. Bunlara Japonca, Çince, Rusça, Farsça gibi dilleri de ekledik. 10 yabancı dilin okutulduğu hazırlık sınıflarımızda, okullarımız eğitim öğretimini yapıyor." diye konuştu.

Açılışı yapılacak okulda fen ve sosyal bilimler projesi uygulandığına değinen İşleyen, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda ortaokulda yoğunlaştırılmış yabancı dil ve hafızlık projesiyle de öğrencilerimize eğitim, öğretim veriliyor. Bugüne kadar yaklaşık 170 hafız imam hatip okulunda, 11 bin civarında hafız öğrenci yetiştirdik. 18 bin hafız öğrencimiz eğitimlerini sürdürüyor. Musiki okullarımız hem ülke genelinde hem yurt dışında konserler veriyorlar. Yabancı dilde 10 yabancı dil ile çok iyi durumdayız. Spor müsabakalarında ve yarışmalarında çok ciddi dereceler elde ettik. LGS, YKS başarılarımız yerinde gidiyor. Bunların artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Bakanlığımız burada eksik hiçbir şey bırakmadı. Dersliklerin yanı sıra laboratuvarlar, atölyeler ve benzeri eklentilerle, öğrenciler için ihtiyaç duyulan hemen her şeyi de hazırlamış bulunuyor."

Vali Hüseyin Aksoy da eğitimdeki başarının ileriye taşınması için okulların fiziki şartlarının iyi bir noktaya gelmesinin önemli olduğunu söyledi.

Kentteki okulların yenilenmesi, yeni okulların yapılması ve çocukların daha iyi şartlarda eğitim almalarının öncelikli konularından birisi olduğunu belirten Aksoy, "Milli Eğitim Bakanlığı burayı yatırım programına aldı. Bu eğitim yılına yetişmesi için yoğun bir gayretle ihalesi yapılarak binanın yapımı gerçekleştirildi. Proje okulları, önemli okullarımızın başında geliyor." ifadesini kullandı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da okulların içerisinde kazanılacak bilgi, beceri ve davranışlarla geleceğe insan yetiştirildiği unutulmadan atılan her bir adımın yarına yapılmış en büyük yatırım olduğunu vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ın da konuştuğu törende öğrenciler gösteri sundu.

Törene, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve diğer ilgililer katıldı.