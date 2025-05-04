Anadolu Gençlik Derneği'nden Siyer-i Nebi Yarışması

Anadolu Gençlik Derneği'nden Siyer-i Nebi Yarışması
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Bor ilçesinde düzenlenen Siyer-i Nebi yarışmasına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Dereceye girenlere ödülleri törenle verilecek.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Bor ilçesinde Siyer-i Nebi yarışması düzenledi.

Mehmet Güleç Ortaokulu'nda düzenlenen yarışmaya öğrenciler yoğun katılım gösterdi.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri, önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle verilecek.

Yarışmayı öğrenci velileri de takip etti.

Kaynak: AA / Sefa Karcı - Güncel
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