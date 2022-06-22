Anadolu'dan harman olan türküler AKM'de müzikseverlerle buluşacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anadolu'dan harman olan türküler AKM'de müzikseverlerle buluşacak

AA - Fatih Türkyılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Anadolu'dan harman olan türküler AKM'de müzikseverlerle buluşacak

Şef Uğur Kaya yönetimindeki İstanbul Devlet Türk Halk Müziği ve Modern Folk Müziği Araştırma ve Uygulama Korosu, solistler Hamdiye Erol, İsmail Altunsaray ve Züleyha Ortak ile sahne alacak.

Şef Uğur Kaya yönetimindeki İstanbul Devlet Türk Halk Müziği ve Modern Folk Müziği Araştırma ve Uygulama Korosu, solistler Hamdiye Erol, İsmail Altunsaray ve Züleyha Ortak ile sahne alacak.

"Harman Yeri" konseri, 27 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Konserde, solistler ve koro, Anadolu'dan harman olup Karadeniz ve Kerkük'e uzanan türkülerden oluşan kapsamlı bir repertuvarı seslendirecek.

Halk müziği ozanı Neşet Ertaş'ın sevilen eserlerinden "Ahirim Sensin", "Bahçe Duvarından Aştım", "Kesik Çayır", "Zülüf" gibi türkülerin yanı sıra "Divane Aşık Gibi", "Karadır Şu Bahtım Kara", "Dağlar Kızı Reyhan"ın da aralarında olduğu ezgiler konserin repertuvarında yer alıyor.

Konserin biletleri "www.biletinial.com" üzerinden temin edilebilir.

AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

Uğur Kaya İstanbul AKM Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title