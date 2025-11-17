Haberler

Anadolu Ateşi'nin 'Troya' Gösterisi AKM'de Sahnelendi

Anadolu Ateşi'nin Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan'ın imzasıyla 'Troya' gösterisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Gösteri, yurt içinde ve yurt dışında büyük bir turne hazırlığında olduklarını da duyurdu.

Anadolu Ateşi'nin Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan imzasını taşıyan "Troya" gösterisi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

AKM'den yapılan açıklamaya göre, topluluk yaz turnesinin ardından İstanbul'daki ilk performansını "Troya" ile gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mustafa Erdoğan, seyircinin ilgisinin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sene bizim için çok önemli bir yıl. Önümüzdeki yıldan itibaren Amerika'da çok geniş bir turneye başlıyoruz. Bugün Amerika'dan gelen organizatörler de burada bizimleydi, gösteriyi çok beğendiler. Şu anda takvimler belirleniyor. Yaklaşık 10 ay sürecek, neredeyse her gün sahnelenecek büyük bir ABD turnesinden söz ediyoruz. Hemen hemen tüm eyaletleri dolaşacağız."

Erdoğan, Anadolu Ateşi'nin çift kadro yapısını aktararak, "Bundan sonra Troya'nın bir kadrosu Amerika'da, bir kadrosu Türkiye'de yoluna devam edecek. Bu nedenle bu akşam bizim için çok özel bir gösteriydi. Ayrıca bu sezon hazirandan itibaren Troya'nın Aspendos Antik Tiyatrosu'nda da sahneleneceğini söylemek isterim." ifadelerini kullandı.

Troya'nın Anadolu kökenli bir kültür mirası olduğu bilgisini veren Erdoğan, "Birçok insan Troya'nın Türkiye'de olduğunu bilmiyordu. Hatta çoğu Yunanistan'da bir ada sanıyordu. Oysa Troya bize, Anadolu'ya ait bir kültür. Biz de onu halk danslarımız, müziklerimiz ve vokallerimizle bütünüyle Anadolu'dan bir yorumla sahneye taşıdık." açıklamasında bulundu.

Toplulukta yer alan 300 kişilik dans ekibi, destanlara konu olan Troya'yı, tarih danışmanlarıyla hazırlanan dekor ve kostümleriyle 17 yıldır dünya sahnelerinde anlatıyor.

