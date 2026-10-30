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Anadolu Ajansı Türk Dünyası Diyalog Forumu’nda ziyaretçilerini ağırlıyor

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Anadolu Ajansı Türk Dünyası Diyalog Forumu’nda ziyaretçilerini ağırlıyor
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Anadolu Ajansı, Türk Dünyası Diyalog Forumu’ndaki standında ziyaretçilerini ağırlıyor. AA, forumda haber, fotoğraf ve video başta olmak üzere yayıncılık faaliyetleri, uluslararası haber ağı, içerik üretimi ve kitapları hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı (AA), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türk Dünyası Diyalog Forumu"ndaki standında ziyaretçilerini ağırlıyor.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi marjında 30-31 Ekim tarihlerinde bir otelde "Fikirden Diyaloğa, İleri" temasıyla gerçekleştirilen uluslararası forumda Anadolu Ajansı, ziyaretçilere haber, fotoğraf ve video başta olmak üzere yayıncılık faaliyetleri, uluslararası haber ağı, farklı sektörlere yönelik içerik üretimi ve yayımladığı kitaplar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA
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