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Anadolu Ajansı'nın 105. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

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Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut, Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıl dönümünde yayımladığı mesajda, ajansın milletin sesi olduğunu ve bağımsızlık mücadelesindeki önemini vurguladı.

Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut, Anadolu Ajansının (AA) 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Akbulut, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının, Milli Mücadele'nin en zorlu günlerinde milletin sesi olduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansının İstiklal mücadelesinin güçlü sesi olarak kurulduğunu anımsatan Akbulut, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli Mücadele döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla, bağımsızlık mücadelesinin haklı sesini duyurmak ve halkı doğru bilgilendirmek amacıyla kurulan Anadolu Ajansı, cepheden gelen haberlerle milletin moralini yüksek tutmuştur. Kuruluşundan bu yana istikrarlı habercilik anlayışıyla milletimizin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, emeği geçenleri saygıyla anıyor ve kurumun tüm çalışanlarına başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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