Anadolu Adalet Sarayı'nda "El Sanatları Sergisi" açıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kartal Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle adliye personelinin de yaptığı el emeği ürünlerden oluşan "El Sanatları Sergisi" açıldı.

Anadolu Adalet Sarayı Şehit Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu'nda yer alan serginin açılışına Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, başsavcı vekilleri, komisyon üyeleri, adliye personeli ile davetliler katıldı.

Başsavcı Koç ve Kaya, kurdele kesiminin ardından sergi alanındaki stantları ziyaret etti ve ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Sergide el örgüsü çantalar, bebek ve yetişkin kıyafetleri ile çeşitli aksesuarlar yer alıyor.