Amsterdam Işık Festivali 20 Gösteri ile Başladı

Amsterdam Işık Festivali 20 Gösteri ile Başladı
Güncelleme:
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 14. kez düzenlenen Işık Festivali, dünyanın farklı yerlerinden sanatçıların eserleriyle 20 ışık gösterisi sunuyor. Festival, 18 Ocak 2026'ya kadar devam edecek.

Hollanda'nın başkentinde başlayan "Amsterdam Işık Festivali"nde 20 ışık gösterisi sunuldu.

Amsterdam Light Festival Vakfı tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen festivalde, dünyanın çeşitli yerlerinden sanatçı, tasarımcı ve mimarlara ait eserler sergilendi.

Her sene yüz binlerce kişinin katıldığı, Avrupa'nın en önemli festivallerinden biri olarak görülen "Amsterdam Işık Festivali"nde 20 gösteri sunuldu.

Ziyaretçiler, kentin turistik bölgesindeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ünlü kanalların üzerinde ve çevresinde yapılan ışıklı gösterileri yürüyerek veya gemi turlarıyla izledi.

Festival 18 Ocak 2026'ya kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Abdullah Aşıran
