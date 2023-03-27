Amsterdam-Beijing Direkt Uçuşları Yeniden Başladı

AMSTERDAM, 27 Mart (Xinhua) -- Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Schiphol Havalimanı personeli, Çin Southern Airlines'ın Beijing'e doğru yol alan direkt uçuşuna binen yolculara lale temalı hediyeler sunuyor, 26 Mart 2023.

Çin ve Hollanda havayollarının Amsterdam'dan Beijing'e direkt uçuşları, Kovid-19 pandemisi nedeniyle üç yıllık bir aradan sonra Pazar günü yeniden başladı. (Fotoğraf: Wang Xiangjiang/Xinhua)