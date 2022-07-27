AMSTERDAM - Avrupa'daki havalimanlarında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor Avrupa genelinde havalimanlarında çalışan sayısı azalırken, yolcu ve uçuş sayılarının artması uluslararası yolcuların bölgeye seyahatini çileye dönüştürmeye devam ediyor. Avrupa genelinde havalimanlarında çalışan sayısı azalırken, yolcu ve uçuş sayılarının artması uluslararası yolcuların bölgeye seyahatini çileye dönüştürmeye devam ediyor. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda uçuşların yüzde 41,5'inde gecikme yaşandı. Havalimanı yetkilileri, nisandan bu yana devam eden yoğunluğa çözüm bulmakta zorlanıyor. Tatil sezonunun başlamasıyla hazirandan bu yana bölge ülkelerinden karşılıklı olarak artan uluslararası uçuşlar, Kovid-19 nedeniyle personelin azaldığı ve mevcut çalışanların grev yaptığı birçok havalimanında krize yol açtı. Güncel AA / Farouk Batiche Schiphol Havalimanı Hollanda Güncel Haberler

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