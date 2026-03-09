Haberler

Amman Yunus Emre Enstitüsü'nde iftar programı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün'ün başkenti Amman'da Yunus Emre Enstitüsü, ramazan ayının manevi iklimini paylaşmak amacıyla iftar programı düzenledi. Programa büyükelçi ve enstitü öğrencileri katıldı, Türk mutfağından lezzetler sunuldu.

Ürdün'ün başkenti Amman'da, Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi, ramazan ayının manevi iklimini paylaşmak amacıyla iftar programı düzenledi.

Programa Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, büyükelçilik misyon temsilcileri ve Enstitü öğrencileri katıldı.

Türk kültürünün misafirperverlik ve paylaşma geleneğini yansıtan iftar alanı, geleneksel Türk çadırı konseptiyle hazırlandı. Katılımcılara Türk mutfağından lezzetler sunulurken, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ön plana çıktı.

Enstitü öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği programda, farklı kültürlerden katılımcılar aynı sofrada bir araya gelerek sıcak ve samimi bir atmosfer oluşturdu. Öğrenciler ve davetliler, hem ramazanın manevi iklimini birlikte yaşama hem de Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti

İmamoğlu'na 2 bin yıl istenen dava gergin başladı! Salon boşaltılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yoksul ziyaretine lüks çantasıyla giden milletvekiline eleştiri yağıyor

Yoksul ziyaretine giden milletvekilinin çantasına eleştiri yağıyor
Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene

Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene
Savaş petrolü uçurdu, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi

Savaşın ateşi piyasalara düştü, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi
İran, Müslüman ülkeleri tehdit etti! Gündem yaratacak petrol detayı

İran, Müslüman ülkeleri tehdit etti! Gündem yaratacak petrol detayı
Yoksul ziyaretine lüks çantasıyla giden milletvekiline eleştiri yağıyor

Yoksul ziyaretine giden milletvekilinin çantasına eleştiri yağıyor
Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var

İsrail ülkeye sızdı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var