Amerikalı Gelin ve Türk Damat'tan Geleneksel Düğün

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) geçen yıl evlenen Amerikalı gelin ile Türk damat, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Türk usulü düğün yaptı.

Yaklaşık 9 yıldır ABD'de yaşayan Ertan Küçüköksüz'ün ailesi, geçen yıl dünyaevine giren çocuklarının düğününe vize sorunu nedeniyle gidemedi.

Bu yıl tatil için Türkiye'ye eşi Meghan Victoria Beck ile gelen Küçüköksüz, baba ocağında ailesi için yeniden düğün organize etti.

Merasim sırasında Türkçe "Kocam seni çok seviyorum." diyen Beck, gösterilen ilgiye teşekkür etti.

İlçede dil terapisti olan damadın yengesi Tuana Küçüköksüz de avukat babasının cübbesini giyerek çiftin temsili nikahlarını kıydı.

Ertan Küçüköksüz, düğün töreni öncesi gazetecilere, yaklaşık 9 yıl önce yerleştiği Amerika'da 3 yıl önce eşiyle tanıştığını ve geçen yıl Amerika'da nikah kıydığını, bu yıl da Türkiye'de düğün yapma kararı aldıklarını anlattı.

Beck de Türkiye'de bulunmaktan ve Türk usulü düğün yapmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, "Çok güzel, çok heyecanlıyım. İnsanlar çok güzel. Türk yemeklerini beğendim. Hem deniz hem kumsalı çok seviyorum." ifadelerini kullandı.