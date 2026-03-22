Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Amerika Diyanet Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenledi

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği tarafından Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) düzenlenen bayramlaşma etkinliğinde bölgede yaşayan Türkler bir araya geldi.

DCA'da yapılan bayramlaşma etkinliğine Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ile eşi Figen Önal ev sahipliği yaptı.

Bölgede yaşayan yüzlerce Türk vatandaşının katıldığı bayramlaşma etkinliğinde Büyükelçi Önal, tek tek misafirlerin elini sıktı ve daha sonra vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Bayramlaşma programında misafirlere kahvaltı ikram edilirken, çocuklar da bayram dolayısıyla kurulan oyun alanlarında eğlendi.