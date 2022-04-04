Amerika'da İşsizlik Oranı Yüzde 3,6'ya İndi

ABD Çalışma Bakanlığı'nın Cuma günü açıkladığı raporuna göre, Amerika'da işsizlik oranı oranı son iki yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 3,6'ya indi, maaşlar da yükselmeye devam etti. Bu veriler, ABD Merkez Bankası'nın (FED) Mayıs ayında faiz oranlarını 50 baz puan arttırmasına zemin hazırlayacak nitelikte.

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