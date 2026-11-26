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ABD'de American Airlines'a ait yolcu uçağı, uçaktaki bir kişinin çıkış kapısını açmaya çalışması nedeniyle Phoenix'e acil iniş yaptı.

ABD basınında çıkan haberlere göre American Airlines'ın San Diego- Chicago seferini yapan uçak güzergah değiştirdi.

Phoenix'e yönlendirilen uçak, Sky Harbor Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerdeki uçaktaki bir yolcunun uçağın çıkış kapısını açmaya çalıştığı ve kabin görevlilerinin yolcuya müdahale ettiği görülüyor.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) de yaptığı açıklamada, olayda söz konusu kişi dışında yaralanan olmadığını, olayı çıkaran yolcunun da hafif yaralanarak sağlık kontrolü için yakınlardaki bir hastaneye sevk edildiğini belirtti.

FAA ve yerel emniyet birimleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: AA