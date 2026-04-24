Amedspor'dan Hakem Atamalarına Tepki

(DİYARBAKIR) - Amedspor, son haftalardaki hakem kararları ve kritik maçlar öncesi yapılan atamalara tepki göstererek, kalan karşılaşmalar için "adaletli, şeffaf ve eşit yönetim" çağrısında bulundu.

Amedspor, son haftalarda yaşanan hakem kararları ve kritik maçlar öncesinde açıklanan yeni atamalara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Kulübün açıklaması şu şekilde:

"Adaletli, şeffaf ve eşit yönetim istiyoruz. Geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmalarda hakem hatalarının sonuçlara etkisi kamuoyunun malumudur. Bu hafta ligimizde oynanacak kritik karşılaşmalar öncesinde açıklanan hakem atamaları ise kaygılarımızı gidermek bir yana, endişelerimizi daha da artırmıştır."

Amedspor olarak beklentimiz nettir: Kalan haftalarda karşılaşmalar adaletli, şeffaf ve eşit bir yönetim anlayışıyla idare edilmelidir. Sahada verilen emeğin görmezden gelinmesine, alın terinin yok sayılmasına artık tahammülümüz yoktur.

Tüm yetkilileri sorumluluk almaya ve görevlerini hakkıyla yerine getirmeye davet ediyor; camia olarak oynanacak tüm karşılaşmaları en yüksek dikkat ve hassasiyetle takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz."

Kaynak: ANKA
Ermenistan'da bayrağımıza alçak saldırı! Paşinyan'dan açıklama var

Ermenistan'da bayrağımıza alçak saldırı! Paşinyan'dan açıklama var
Farklı bir takım ismi verdi! Devlet Bahçeli'den ''Galatasaray mı Fenerbahçe mi?'' sorusuna şaşırtan cevap

''Galatasaray mı Fenerbahçe mi?'' sorusuna herkesi şaşırtan cevap
Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: Sadece senin için...

İç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: Sadece senin için
Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan'ı görünce hem ağladı hem ağlattı
Eski güzellik kraliçesinin acı sonu: Şüpheli çok yakınında

Eski güzellik kraliçesinin acı sonu: Katili çok yakınında
Farklı bir takım ismi verdi! Devlet Bahçeli'den ''Galatasaray mı Fenerbahçe mi?'' sorusuna şaşırtan cevap

''Galatasaray mı Fenerbahçe mi?'' sorusuna herkesi şaşırtan cevap
Antalyasporlu van de Streek’in kızı, İstiklal Marşı'nı ezbere okudu

Görüntüdeki minik, Süper Lig'in Hollandalı yıldızının kızı
Cani, 3 aylık hamile Helin'i 'Sana çiçek alacağım' diyerek kandırıp öldürmüş

3 aylık hamile Helin'i öldüren cani, genç kadını böyle tuzağa çekmiş