Amedspor'dan Hakem Atamalarına Tepki

(DİYARBAKIR) - Amedspor, son haftalardaki hakem kararları ve kritik maçlar öncesi yapılan atamalara tepki göstererek, kalan karşılaşmalar için "adaletli, şeffaf ve eşit yönetim" çağrısında bulundu.

Amedspor, son haftalarda yaşanan hakem kararları ve kritik maçlar öncesinde açıklanan yeni atamalara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Kulübün açıklaması şu şekilde:

"Adaletli, şeffaf ve eşit yönetim istiyoruz. Geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmalarda hakem hatalarının sonuçlara etkisi kamuoyunun malumudur. Bu hafta ligimizde oynanacak kritik karşılaşmalar öncesinde açıklanan hakem atamaları ise kaygılarımızı gidermek bir yana, endişelerimizi daha da artırmıştır."

Amedspor olarak beklentimiz nettir: Kalan haftalarda karşılaşmalar adaletli, şeffaf ve eşit bir yönetim anlayışıyla idare edilmelidir. Sahada verilen emeğin görmezden gelinmesine, alın terinin yok sayılmasına artık tahammülümüz yoktur.

Tüm yetkilileri sorumluluk almaya ve görevlerini hakkıyla yerine getirmeye davet ediyor; camia olarak oynanacak tüm karşılaşmaları en yüksek dikkat ve hassasiyetle takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz."

Kaynak: ANKA