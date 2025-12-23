Haberler

Amedspor'dan, Taraftarlarına Yapılan Saldırıyla İlgili Açıklama: "Yaşananların Provokatif Grupların Eylemleri Olduğunun Farkındayız"

Amedspor, Bodrumspor maçında taraftarlarının saldırıya uğramasına ilişkin yaptığı açıklamada, sporun fair play ruhuna aykırı saldırıları kınadı ve güvenlik güçlerinin müdahalesini eleştirdi.

(DİYARBAKIR) - Amedspor, deplasmanda oynanan Bodrumspor maçının ardından taraftarlarının saldırıya uğramasına ilişkin "Sporun fair play ruhuna ve tribün kültürüne aykırı saldırıları bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Yaşananların, provokatif grupların eylemleri olduğunun farkındayız" açıklamasını yaptı.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün dün akşam deplasmanda karşılaştığı ve 0-0 beraberlikle biten Bodrumspor maçının ardından taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden yapılan açıklamada, saldırıda bazı taraftarların yaralandığı bildirildi. "Güvenlik güçlerinin taraftarlarına yaptığı müdahalenin kabul edilemez olduğu" belirtilen açıklamada, saldırıya ilişkin hukuki süreç başlatılacağı duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bodrumspor karşılaşması öncesi taraftarlarımıza yönelik gerçekleştirilen saldırılar, ne yazık ki maçın ardından da devam etmiştir. Karşılaşma öncesinde başlayan bu provokatif girişimler, müsabaka sonrasında yoğunlaşmış ve yaralanan taraftarlarımız olmuştur. Karşılaşma öncesinde yaşanan saldırılara rağmen, maç sonrasında yeterli güvenlik tedbirlerinin alınmamasını ve taraftarlarımıza yönelik kolluk müdahalesini kabul etmediğimizi açıkça ifade ediyoruz. Sporun fair play ruhuna ve tribün kültürüne aykırı saldırıları bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Yaşananların provokatif grupların eylemleri olduğunun farkındayız. Amedspor camiası olarak bu tür provokatif saldırlara karşı durmaya, gerekli hukuki süreçleri başlatmaya, taraftarlarımızın güvenliği ve hakkı için mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
