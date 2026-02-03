Amedspor Kaptanı Çekdar Orhan, "İdeolojik Propaganda Yapması" Nedeniyle Pfdk'ya Sevk Edildi

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün kaptanı Çekdar Orhan, Adana Demirspor karşılaşmasında "ideolojik propaganda yapması" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesindeki Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) yeni kararları açıklandı. Alınan kararlar arasında TFF 1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün kaptanı Çekdar Orhan, 1 Şubat günü Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaştıkları Adana Demirspor karşılaşmasında "ideolojik propaganda" yaptığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Sevk kararına ilişkin PFDK tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün 01.02.2026 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Adana Demirspor A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "ideolojik propaganda yapılması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcusu Çekdar Orhan'nın aynı müsabakadaki "ideolojik propaganda yapması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca 03.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Söz konusu karşılaşmada Çekdar Orhan'ın attığı gol sonrası türbinlere giderek "saç örme" eylemi gerçekleştirdiği kaydedilmişti.