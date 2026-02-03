Haberler

Amedspor Kaptanı Çekdar Orhan, "İdeolojik Propaganda Yapması" Nedeniyle Pfdk'ya Sevk Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün kaptanı Çekdar Orhan, Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmada 'ideolojik propaganda' yaptığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün kaptanı Çekdar Orhan, Adana Demirspor karşılaşmasında "ideolojik propaganda yapması" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesindeki Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) yeni kararları açıklandı. Alınan kararlar arasında TFF 1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün kaptanı Çekdar Orhan, 1 Şubat günü Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaştıkları Adana Demirspor karşılaşmasında "ideolojik propaganda" yaptığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Sevk kararına ilişkin PFDK tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün 01.02.2026 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Adana Demirspor A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "ideolojik propaganda yapılması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcusu Çekdar Orhan'nın aynı müsabakadaki "ideolojik propaganda yapması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca 03.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Söz konusu karşılaşmada Çekdar Orhan'ın attığı gol sonrası türbinlere giderek "saç örme" eylemi gerçekleştirdiği kaydedilmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Al Ittihad'dan geri adım! Kante Fenerbahçe'ye geliyor

Transfer bu kez bitti! Kante Fenerbahçe'ye geliyor
Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Süper Lig devinin yeni golcüsü İstanbul'a geliyor
Ademola Lookman'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Lookman'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran sözler
Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı

Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı
Al Ittihad'dan geri adım! Kante Fenerbahçe'ye geliyor

Transfer bu kez bitti! Kante Fenerbahçe'ye geliyor
Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
Maltepe'de arkadaşına akran zorbalığı yapan 5 çocuk ve 1 şüpheli tutuklandı

Skandal görüntülerle ilgili çok sayıda tutuklama