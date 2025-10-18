Haberler

Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Şişli'de ambulansa yol vermeyen sürücünün yakalandığını ve cezalandırıldığını duyurdu. Yeni trafik kanunu teklifi ile tekrar eden ihlallerin daha ağır yaptırımlarla karşılaşabileceği vurgulandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Şişli ilçesinde ambulansa yol vermeyen sürücünün yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından, "Gereği yapıldı" başlığıyla İstanbul'un Şişli ilçesinde ambulansa yol vermeyen aracın görüntülerini paylaştı.

Aracın sürücüsü E.A'nın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu yakalandığını, sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandığını bildiren Yerlikaya, "Yeni Trafik Kanunu teklifine göre, bu sürücünün ehliyeti 30 gün geri alınacak, aracı 30 gün trafikten men edilecek. Mevcut kanunda ambulansa yol vermemenin yaptırımı 993 lira. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi?" ifadesini kullandı.

Yeni trafik kanunu teklifinde geçiş üstünlüğü olan ambulans ve itfaiyeye yol vermeyenlerin sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınması, araçlarının 30 gün süreyle trafikten men edilmesinin yanı sıra geriye doğru 5 yıl içinde aynı ihlali ikinci kez işleyenlerin sürücü belgelerinin iptal edilmesinin de öngörüldüğünü belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ambulansların can taşıdığını ve zamanla yarıştığı gerçeğini unutmamalıyız. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışıyor olabilir. Ambulansa yol vermeyenleri, saygısızca araç kullananları lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
