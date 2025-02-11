Ambulansa Çarpan Sürücü Yakalandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde ambulansa çarptıktan sonra kaçan hafif ticari aracın sürücüsü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşil Kümbet Cami mevkisinde, ışıklarda duran ambulansa çarpan plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın sürücüsü kaza yerinden kaçtı.

Bunun üzerine çalışma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından araç ve sürücüsünü tespit etti.

Yakalanan sürücü hakkında işlem yapıldı.