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Ambulansa Çarpan Sürücü Yakalandı

Ambulansa Çarpan Sürücü Yakalandı
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir hafif ticari aracın ambulansa çarptıktan sonra kaçması sonucu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameralarından tespit edilen sürücü yakalandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde ambulansa çarptıktan sonra kaçan hafif ticari aracın sürücüsü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşil Kümbet Cami mevkisinde, ışıklarda duran ambulansa çarpan plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın sürücüsü kaza yerinden kaçtı.

Bunun üzerine çalışma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından araç ve sürücüsünü tespit etti.

Yakalanan sürücü hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel
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