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Adana'da Otobüs ve Ambulans Şoförü Arasında Yol Verme Kavgası Kamerada

Adana'da Otobüs ve Ambulans Şoförü Arasında Yol Verme Kavgası Kamerada
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Adana'da bir özel halk otobüsü şoförü ile ambulans şoförü arasında yol verme nedeniyle çıkan kavga, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Ambulans şoförünün otobüse binerek tartıştığı ve kavga ettiği anlar görüntülendi. Adana İl Sağlık Müdürlüğü ambulans şoförü hakkında idari inceleme başlattı. Otobüs şoförü Berke Öz, darp edildiğini ve şikayetçi olacağını belirtti; polis soruşturma başlattı.

ADANA'da yol verme nedeniyle özel halk otobüsü şoförü ile ambulans şoförü arasında çıkan kavga, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. İl Sağlık Müdürlüğü ise ambulans şoförü hakkında idari inceleme başlatıldığını bildirdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Özel halk otobüsü şoförü Berke Öz, seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen ambulans şoförüyle yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ambulans şoförü, aracından inip otobüse binerek hakaret ettiği öne sürülen Öz ile kavga etmeye başladı. Kavga anı, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Kavgayı, otobüsteki yolcular ayırdı. Adana İl Sağlık Müdürlüğü de yaşanan kavgayla ilgili ambulans şoförü hakkında idari inceleme başlatıldığını bildirdi. Öte yandan ambulans şoförünün, polise giderek Öz'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Yaşadıklarını anlatan Berke Öz, "Seyir halinde yolumda ilerlerken, yolcularımla birlikte sol şeritte seyrediyordum. Ambulans sürücüsü sağa sinyal vererek sağ tarafıma geçti. Yanıma yanaşıp neden yol vermediğimi söyleyerek laf attı. Ben de seyir halinde başka araçlar olduğu için kendisine yol veremediğimi söyledim. Bunun üzerine ambulansın önünü aracıma kırdı. Daha sonra araçtan inerek beni darbetmeye başladı. Olay sırasında aracımın ön camı ve kaportası da hasar gördü" dedi. Darp raporu alacağını belirten Berke Öz, ambulans şoföründen şikayetçi olacağını söyledi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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