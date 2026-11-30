Ambulans sürücüsünü darbeden şüpheli İzmir'de yakalanıp gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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EGM, İzmir'de ambulansı durdurup sürücü camını kıran ve ambulans sürücüsünü darbeden şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. EGM, sağlık çalışanlarına el kaldırmaya ve acil yardım bekleyen hastaya ulaşmayı engellemeye kimsenin hakkı olmadığını vurguladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İzmir'de ambulans sürücüsünü darbeden şüphelinin yakalandığını duyurdu.
EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İzmir'de ambulansı durdurarak sürücü tarafındaki camı kıran ve ambulans sürücüsünü darbeden şüpheli R.A.Y'nin İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.
Paylaşımda, sağlık çalışanlarına el kaldırmaya, acil yardım bekleyen bir hastaya ulaşmayı engellemeye hiç kimsenin hakkının olmadığı vurgulandı.
Kaynak: AA