Ambulans Şoförlerine Güvenli Sürüş Eğitimi

Muş, Ağrı, Van ve Hakkari'den ambulans şoförleri için "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitici Eğitimi" düzenlendi.

Muş İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Karayolları Şube Şefliği yerleşkesinde gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara, ambulans kazalarının önlenmesi, daha etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması konularında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarılıyor.

İl Sağlık Müdürü Besim Hacıoğlu, gazetecilere, acil sağlık hizmetlerinin daha etkin ve güvenli yapılmasını sağlamak için eğitim verdiklerini söyledi.

Eğitimin bölgede görev yapan sağlık personeline katkı sağlayacağını belirten Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün Muş, Ağrı, Van ve Hakkari'den eğitmen ve katılımcılarla gerçekleştirdiğimiz eğitimle, ambulans sürücülerimizin zorlu coğrafi ve iklim koşullarında vaka sahasına güvenli ulaşım sağlamaları, vaka ve personel güvenliğini en üst düzeyde gözetmeleri hedeflenmiştir. Eğitim kapsamında, ileri sürüş tekniklerinden araç hakimiyetine, olay yerine güvenli varıştan olay sonrası araç yönetimine kadar birçok başlıkta teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Bu tür programların sahadaki hizmet kalitesine doğrudan katkı sunduğuna inanıyoruz. Sağlık hizmetlerinin her aşamasında niteliği ve güvenliği önceleyen anlayışımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Eğitim koordinatörü ve Van 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli Murat Köstekçi ise dün başlayan eğitimin 4 gün süreceğini anlattı.

Eğitimin verimli geçtiğini ifade eden Köstekçi, "Eğitimin amacı, zorlu şartlarda sürücülere manevra kabiliyeti kazandırmak, trafikte oluşan zorlu durumlarla başa çıkabilmek. Ambulans sürüş güvenliği eğitiminde belli parkurlarımız var. Eğitimlerimiz sayesinde sürücülerimiz acil durumlarda daha pratik hareket edebiliyor, ambulans kazaları minimuma iniyor." dedi.