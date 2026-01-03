Hakkari'de ambulans helikopter rahatsızlanan hamile kadın için uçtu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hamile kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Alan köyünde doğum sancıları başlayan hastayı, yol kapalı olduğu için hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen ambulans helikopter, zorlu doğa şartlarına rağmen köye iniş yaptı.

Ekipler tarafından helikoptere alınan hasta, Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Köy muhtarı Abdülkadir Akbaş, sağlık ekiplerine teşekkür etti.