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Ambulans Helikopter Kalp Krizi Geçiren Hastayı Erzurum'a Gönderdi

Ambulans Helikopter Kalp Krizi Geçiren Hastayı Erzurum'a Gönderdi
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Erzurum'un Tortum ilçesinde kalp krizi geçiren yaşlı bir hasta, ambulans helikopter ile Erzurum'a sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan hasta, yol güvenliğini sağlamak için polis eşliğinde hastaneye ulaştırıldı.

Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için Erzurum-Artvin karayoluna indi

ERZURUM - Erzurum'un Tortum ilçesinde kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopter ile Erzurum'a gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Tortum ilçesine bağlı Tortumkale Mahallesi'nde kalp krizi geçiren yaşlı hasta ambulans ile ilçe merkezine getirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan yaşlı şahıs Erzurum - Artvin karayoluna inen ambulans helikopter ile Erzurum'a sevk edildi. Yolda güvenlik tedbiri alan polis hastanın ambulansa naklinden sonar ulaşımı yeniden trafiğe açtı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANER SARI - Güncel

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