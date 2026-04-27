Haberler

Ambar Barajı dolunca su altında kalan havzadaki yapılar dronla görüntülendi

Ambar Barajı dolunca su altında kalan havzadaki yapılar dronla görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da Ambar Barajı havzasında daha önce kamulaştırılan ve son yağışların etkisiyle su altında kalan yapılar havadan görüntülendi.

Diyarbakır'da Ambar Barajı havzasında daha önce kamulaştırılan ve son yağışların etkisiyle su altında kalan yapılar havadan görüntülendi.

Silvan Projesi kapsamında Kocaköy ilçesinde 2012'de inşasına başlanan ve tamamlanmasının ardından 2021'de su tutmaya başlayan Ambar Barajı mevsimsel yağışların da etkisiyle doldu.

Baraj havzasında yer alan kırsal Şerifoğulları Mahallesi'nde 2 yıl önce kamulaştırılan ve boşaltılan bazı yapılar su altında kaldı.

Dronla kaydedilen görüntülerde, su altında kalan okul, cami, birçok ev ile leylek yuvasının bulunduğu direk yer alıyor.

Kırsal mahallede yaşayan 50 yaşındaki Adem Oruç, AA muhabirine, eski evinin de bulunduğu alanın iki yıldır baraj sahasında kaldığını söyledi.

Oruç, söz konusu bölgenin daha önce kamulaştırıldığını anlatarak, "İki aydan bu yana su buraya ulaştı ve evler su altında kaldı. Ben de yukarı tarafa taşındım. Baraj suyu yükselmeye başlayınca balıkçılık yapmak için bir kayık aldım. Kayıkla ara sıra burada tur atıyorum. İlkokulu boşaltılan bu okulda okumuştum." dedi.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk
Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem

Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır

Putin'den Trump'ı zora sokacak İran çıkışı: Her şeyi yaparız

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni sevgili, eski eşi bıçakla öldürdü

Yeni sevgili ile eski eş sokakta karşılaştı, sonrası facia
Yıldız futbolcuyu daha önce böyle görmediniz! İçip içip bayıldı

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! İçip içip bayıldı

Murat Övüç'ten oğlu ve gelinine rest: Ben bunu hak etmedim

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk darbeyi oğlundan yedi

Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı

İran'ı ayağa kaldıracak görüntü
Yeni sevgili, eski eşi bıçakla öldürdü

Yeni sevgili ile eski eş sokakta karşılaştı, sonrası facia
Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi

88. dakikada geride oldukları maçı inanılmaz geri dönüşle kazandılar
İran'ın hızlı barış teklifi Trump'ı harekete geçirdi! Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak

Bunu kimse beklemiyordu! İran'ın teklifi Trump'ı harekete geçirdi