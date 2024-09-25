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Amasya Valisi Yılmaz Doruk'tan Taşova'ya Veda Ziyareti

Amasya Valisi Yılmaz Doruk'tan Taşova'ya Veda Ziyareti
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Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Mülkiye Başmüfettişliğine atanmasının ardından Taşova ilçesinde veda ziyaretinde bulundu. Doruk, Taşova halkına sevgi ve saygısını iletti.

Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Taşova ilçesinde veda ziyaretinde bulundu.

Geçen yıl Amasya'ya atanan Vali Doruk, son Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.

Taşova ilçesini ziyaret eden Doruk, kendisi uğurlamaya gelenlerle tokalaşarak veda etti.

Doruk, Amasya'da görev yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Gerek iklimsel özellikleri, bitki örtüsüyle, çalışkan insan yapısıyla burası çok hareketli bir ilçe. Taşova halkını sevgi ve saygıyla kucaklıyorum." dedi.???????

Ziyarette Taşova Kaymakamı İmran Demirel ve kurum amirleri bulundu.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel

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