Amasya Valisi Yılmaz Doruk, muhtarlarla toplantı düzenledi

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, muhtarlarla bir araya gelerek toplantı düzenledi.

Doruk, valilikteki toplantıda yaptığı konuşmada, muhtarların önemine değinerek, devletin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu söyledi.

İl Özel İdaresi ve ilgili kurumların köylerin ihtiyaçlarını karşılamak için var gücüyle çalıştığını belirten Doruk, bu süreçte muhtarların desteklerinin de büyük önem taşıdığını ifade etti.

Konuşmaların ardından muhtarlar, köylerinin ihtiyaçları hakkında Doruk'a bilgi verdi.