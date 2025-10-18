Amasya Valisi Önder Bakan Merzifon'da Ziyaretlerde Bulundu

Amasya Valisi Önder Bakan, Merzifon ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Bakan, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan ile birlikte Kara Mustafa Paşa köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu dile getiren Bakan, vatandaşlara kamu hizmetini en iyi şekilde, hızlı ve kaliteli sunabilmek için gayret gösterdiklerini belirtti.

Tarihi Abide Hatun Camisi'nde incelemelerde bulunan Bakan, daha sonra Merzifon 5.Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yöresel ürünlerin tanıtıldığı standı gezdi.

Bakan, tadilatı tamamlanan Merzifon Adliyesi ek hizmet binasında incelemelerde bulunarak, Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya'dan çalışmalarına ilişkin bilgiler aldı.

Bakan'a ziyaretlerinde Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan ve kurum müdürleri eşlik etti.