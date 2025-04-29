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Amasya Valisi Önder Bakan Hamamözü'nde İncelemelerde Bulundu

Amasya Valisi Önder Bakan Hamamözü'nde İncelemelerde Bulundu
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Vali Bakan, Hamamözü ilçesinde Hacer-Servet Güler'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve ilçe sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Amasya Valisi Önder Bakan, Hamamözü ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Bakan, Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan ile birlikte geçtiğimiz günlerde evi yanan Hacer-Servet Güler'i köylerinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Daha sonra Vali Bakan, ilçe sakinleriyle bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi.

Kaynak: AA / Eray Özen - Güncel
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