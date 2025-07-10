Amasya Valisi Önder Bakan, Hamamözü İlçesini Ziyaret Etti

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Amasya Valisi Önder Bakan, Hamamözü ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Kaymakam ve Belediye Başkanı ile görüşen Bakan, ilçenin ihtiyaçlarını belirleyeceklerini ve vatandaşların taleplerini dinleyeceklerini açıkladı.

Amasya Valisi Önder Bakan, Hamamözü ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Hükümet Konağı önünde karşılanan Bakan, Kaymakam Büşra Erdoğan ve Belediye Başkanı Cihan Demir'i makamlarında ziyaret ederek ilçe hakkında bilgi aldı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan, ilçenin ihtiyaçlarının belirlenmesi için kurum ziyaretleri gerçekleştireceğini söyledi.

Vatandaşların taleplerini dinleyeceklerini anlatan Bakan, taleplerin karşılanması için istişarelerde bulunacaklarını kaydetti.

Vali Bakan, daha sonra ilçede yaşayan Elmas Duman'ı evinde ziyaret etti.

Kaynak: AA / Eray Özen - Güncel
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