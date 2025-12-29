Amasya Valisi Önder Bakan, Göynücek'te öğrencilerle bir araya geldi

Haberler

Amasya Valisi Önder Bakan, Göynücek Şehit Tuncay Kurt İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Bakan'a ziyaretinde Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ve Göynücek İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Ziyagil eşlik etti.

Okulda sınıfları ziyaret eden Vali Bakan, öğrencilerin istek ve önerilerini dinledi, kendilerine başarı dileklerinde bulundu.

Ziyaret kapsamında, İstiklal Marşı törenine de katılan Vali Bakan, eğitim ve öğretim ortamlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
