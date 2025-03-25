Amasya Valisi Önder Bakan'dan Anlamlı Ramazan Etkinliği

Amasya'da halka bin simit dağıtan Vali Önder Bakan, simitçi çocukların da tüm simitlerini satın aldı

AMASYA - Amasya'da halka ücretsiz simit dağıtan Amasya Valisi Önder Bakan, sokakta simitlerini satamayan çocukların tüm simitlerini de satın alarak yüzlerini güldürdü.

Amasya Valiliği tarafından Ramazan ayında teravih namazı sonrası simit yeme geleneğini devam ettirmek için Sultan II. Bayezid Camii'nde teravih namazından çıkan vatandaşlara bin adet simit dağıtıldı. Vatandaşlara simit dağıtan Vali Önder Bakan, karşısına çıkan simitlerini satamayan çocukları da ihmal etmeyerek tüm simitlerini de satın alarak ücretini ödedi. Sonrasında sokakta vatandaşlara ve kütüphaneye de giderek ders çalışan öğrencilere simit verip başarılar diledi.

Şehzadeler şehrinde Ramazan ayında iftar sonrası fırınlardan aldıkları simitleri sokaklara çıkıp satan çocuklarla karşılaşıldığını belirten Vali Bakan, "Bu akşam vatandaşlarımıza valiliğimiz olarak bizler simit dağıttık. Ancak çocuklarımızın ellerindeki simitleri de alarak onları sevindirdik" dedi.

Huzur ayı Ramazan'da satışı artan simitlerin dağıtımının güzel bir gelenek olarak yaşatıldığına değinen Bakan, "Bu geleneğin daha binlerce yıl devam etmesini ümit ediyorum. Bu geleneğin çocuklarımıza, gençlerimize devretmesini diliyorum" diye konuştu.