Vali Bakan'dan Amasya'da Devam Eden Okul İnşaatlarında İnceleme
Amasya Valisi Önder Bakan, eğitim yatırımları kapsamında kentteki okul inşaatlarını yerinde inceledi. Hızırpaşa ve Bahçeleriçi Mahallelerindeki 32 ve 24 derslikli okul projelerinde fiziki gerçekleşme oranları ve takvime uygunluk konusunda yetkililerden bilgi aldı. İncelemelere İl Özel İdaresi ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri eşlik etti.
Amasya Valisi Önder Bakan, eğitim yatırımları kapsamında kentte yapımı devam eden okul inşaatı alanlarında incelemelerde bulundu.
Vali Bakan'a incelemelerinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Alpaslan Kanar eşlik etti.
Hızırpaşa Mahallesinde yapımı devam eden 32 derslikli ilkokul, 24 derslikli Amasya Anadolu Lisesi ile Bahçeleriçi Mahallesinde yapımı süren 32 derslikli ilkokul inşaatlarında incelemelerde bulunan Vali Bakan, okul inşaatlarının mevcut durumu, fiziki gerçekleşme oranı ve çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde ilerleyip ilerlemediği hakkında yetkililerden bilgi aldı.